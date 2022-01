- Wie vervangt de geschorste Veerle Heeren op als burgemeester van Sint-Truiden? Eerste schepen Jelle Engelbosch schept duidelijkheid. - Nog in Sint-Truiden is er een pakkend afscheid voor de zeer geliefde oud-burgemeester Jef Cleeren. - De politie pakt twee personen op na een vechtpartij op Winterland in Hasselt. Politie LRH zet ook tien extra agenten in om een oogje in het zeil te houden vanavond in de omgeving van het Dusartplein. - Aan de Grote Baan in Helchteren overvallen twee gewapende mannen een supermarkt. - En omdat de Omikronvariant zo snel oprukt wordt iedereen gevraagd een sneltest te nemen vlak voor je vanavond met vrienden of familie afspreekt.