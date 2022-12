In Mal bij Tongeren is vanmorgen een containerklas van school de Boomhut in vlammen opgegaan. De politie start een onderzoek. Het vuur brak iets voor negen uur uit. De rookpluim was van ver te zien. De brandweer was snel ter plaatse en kon verhinderen dat de andere containers in brand vlogen. Na een half uur was de brand onder controle. Het is nog niet zeker hoe het vuur is kunnen ontstaan. Het gerechterlijk labo zal de zaak onderzoeken. Vermoedelijk gaat het om een kortstluiting zegt de directeur van de school. Omdat het kerstvakantie is was er niemand in de school aanwezig.