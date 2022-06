Hoeselts woonzorgcentrum op zwarte lijst gesloten: hoogbejaarde bewoners moeten verhuizen

Het stadsbestuur van Herk-de-Stad wil de oude begraafplaatsen van Donk en Schakkebroek gaan herinrichten. Beide begraafplaatsen zullen met respect voor de overledenen en de monumenten worden omgevormd tot groene stilteparken. De plannen worden toegelicht op twee informatieavonden. “Begraafplaatsen zijn een plaats waar we onze dierbaren begraven. Maar ook een plek om te gedenken, een plek van bezinning en rust”, vertelt burgemeester Bert Moyaers. “De oude begraafplaatsen van Donk en Schakkebroek worden daarom omgevormd tot stilteparken. De kiezelvlaktes maken plaats voor een groene omgeving met aandacht voor flora en fauna. Beide begraafplaatsen worden zo een omgeving waarin nabestaanden hun overledenen in alle rust en sereniteit kunnen gedenken.” Geen ontgravingen De stad garandeert dat geen enkele overledene ontgraven zal worden voor deze herinrichtingswerken, ook al zijn voor alle graven de wettelijke termijnen betreffende de grafrust geruime tijd verstreken. Wel is het de bedoeling dat de individuele grafmonumenten plaatsmaken voor het collectief stiltepark. “Enkel als de familie vragende partij is om hun dierbare op de nieuwe begraafplaats een laatste rustplaats te bezorgen, kan er een grafconcessie afgesloten worden”, aldus Moyaers. “Op 15 juni start er een aanplakkingsperiode van één jaar waarbij de nabestaanden van de overledenen uitgenodigd worden om het grafmonument van de overledene op te ruimen dan wel af te staan. Op beide kerkhoven komt sowieso een herdenkingszuil met daarop de namen van alle overledenen die op het kerkhof begraven blijven.” Infoavonden Voor de herinrichting van kerkhoven is een strikte wettelijke procedure voorzien. Nabestaanden krijgen zo de kans op inspraak. Tijdens twee infoavonden licht het stadsbestuur de procedure gedetailleerd toe. De informatieavonden waarop alle nabestaanden en inwoners welkom zijn, vinden plaats op: Woensdag 8 juni om 20 uur in de Amandinazaal over de begraafplaats van Schakkebroek Vrijdag 10 juni om 20 uur in de parochiezaal van Donk over de begraafplaats van Donk