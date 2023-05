Hoeseltse advocaat wil snelle vrijlating Horion

door Margo Ombelets

"Freddy Horion moet vervroegd vrijkomen," dat zegt zijn advocaat uit Hoeselt, Jürgen Millen. Horion werd in 1980 veroordeeld tot levenslang voor zes roofmoorden en hij zit daarvoor nog altijd in de gevangenis van Hasselt. Al 44 jaar zit hij achter tralies, zonder kans op vrijlating. En dat is onmenselijk, oordeelt het Europees Hof van de Rechten voor de Mens. Het is nu afwachten of de overheid het vonnis volgt. En of Horion vervroegd vrijgelaten wordt.