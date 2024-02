Hoeve De Bies uit Voeren krijgt eerste Michelinster

door David Bijnens

Maurice Huynen van Hoeve De Bies in Sint-Martens-Voeren heeft zijn eerste Michelinster op zak. Dat is zopas bekendgemaakt bij de voorstelling van de nieuwe Michelingids.

Chef Maurice Huynen kreeg zijn eerste ster toegekend in de Sint-Elisabethzaal in Antwerpen. Hoeve De Bies werd in het verleden door Gault&Millau ook al bekroond voor het mooiste terras van België. Nu haalt de keuken van het Limburgse restaurant ook een eerste Michelinster binnen. Tussen de negen nieuwe éénsterrenzaken opnieuw geen Otoro uit Hasselt. Vorig jaar lieten de culinair experten chef Pajtim Bajrami ook al links liggen. Limburg telde in de vorige Michelingids drie restaurants met twee sterren en negen restaurants met één ster. Daar komt nu een tiende éénsterrenzaak bij. Cuchara in Lommel, Ralf Berendsen in Neerharen en De Slagmolen in Opglabbeek behouden hun twee sterren. Hostellerie Vivendum in Dilsen, De Kristalijn in Genk, JER en Ogst in Hasselt, Aurum by Gary Kirchens in Ordingen, Alter, Magis en De Mijlpaal in Tongeren en Innesto in Zonhoven behouden ook hun ster in de Michelingids.