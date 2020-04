Hoeveproducten in de lift dankzij coronacrisis

De Limburgse hotels zien nog geen forse stijging van het aantal boekingen voor de zomervakantie. De cijfers die de Kust en de Ardennen voorleggen zijn een marketingstunt volgens Horeca-Limburg. Voorzitter Ludo Geurden spreekt over een rampjaar dat in de zomer niet meer goed gemaakt kan worden. Toch doet hij een oproep om in eigen provincie op vakantie te gaan en rechtstreeks te boeken bij de hoteleigenaars.