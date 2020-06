Hof Van Beroep moet zich uitspreken over KU Leuven die diploma weigert uit te reiken aan Hasseltse

We kondigden het gisterenavond al aan in ons Nieuws: TV Limburg organiseert vandaag het Ultieme Rectorendebat met de kandidaat-rectoren van de Universiteit Hasselt.Van vandaag tot vrijdag kunnen de stemgerechtigden in de tweede ronde van de rectorverkiezing hun stem uitbrengen op de overgebleven kandidaten Bernard Vanheusden en Piet Pauwels. TV Limburg nodigt de twee academici uit voor een studiogesprek in het middagnieuws waarin Luc Moons zal peilen naar hun standpunten over de toekomst van de Universiteit Hasselt en de manier waarop onze hoogste onderwijsinstelling zich profileert binnen onze provincie. De eerste ronde was een nek-aan-nek-race waarin Vanheusden drie stemmen meer haalde dan Pauwels. Wie zijn keuze nog niet gemaakt heeft, kan in ieder geval vandaag om half 1 inspiratie opdoen in het Ultieme Rectorendebat. De samenvatting is voor het nieuws van half 7.