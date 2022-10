Hoge energieprijzen beloven warm najaar bij vakbonden

De stad Sint-Truiden telde afgelopen augustus 1.234 werkzoekenden. Deze voormiddag werd in Sint-Truiden een eerste Jobdag voor de Horeca gehouden. Want sinds de coronacrisis is het voor heel wat werkgevers in de Truiense horeca nog steeds erg moeilijk om geschikt en gemotiveerd personeel te vinden. De VDAB organiseerde het voorbije jaar al vaker jobdagen in de horeca. Mede om enkele clichés rond werken in de horeca te doorbreken.