Hoge kortingen op eerste dag van de wintersolden

Het aantal starters in Limburg is gestegen met 7 procent in 2018 in vergelijking met het jaar 2017, goed voor zo'n 7200 Limburgse starters. Dat komt omdat het ondernemerschap een beter imago kent en de economie aantrekkelijker is geworden. De regering zorgde er dan weer voor dat de vennootschapsbelasting verlaagd werd. Toch moet het aantal starters ook in 2019 blijven groeien, want in vergelijking met de andere provincies, kent Limburg de laagste stijging.