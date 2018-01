Hogeschool PXL gaat verpleegkunde in avondonderwijs aanbieden

Hasselaar Koen Timmers is één van de 50 beste leerkrachten ter wereld. Zijn nominatie is vandaag bekendgemaakt. Timmers, die les geeft aan het CVO in Heusden-Zolder en bij de hogeschool PXL, krijgt de nominatie ondermeer voor een project dat hij startte in een vluchtelingkamp in Kenia. Daar geeft hij via Skype les aan Afrikaanse vluchtelingen. Een project waar ondertussen al honderden leerkrachten over de hele wereld aan meewerken.