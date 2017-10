Hogeschool PXL opent ''Huis van de journalist''

- Voor de lens van onze cameraman rolt de politie in Bilzen een inbrekersbende op. Vijf daders worden opgepakt, auto's en inbrekersmateriaal worden in beslag genomen. De verdachten hebben mogelijk inbraken gepleegd in Lanaken. - Het is weer tijd om een griepvaccin te halen bij de dokter. Vooral risicogroepen wordt aangeraden om dit zeker niet te verzuimen. - Mannen de toegang weigeren tot een zwembad om vrouwen aan het zwemmen te krijgen, is een goede zaak, zegt diversiteitsexperte Zanoni van de UHasselt. - De supporters van Racing Genk zijn de resultaten van hun ploeg beu. - En vijf jaar na de sluiting van Ford Genk bloeit de Limburgse economie als nooit tevoren. Een deel van het succesverhaal wordt geschreven in de incubatoren van de LRM. In een nieuwe TVL-reeks krijgen we deze week iedere dag een portret van deze "broeikassen voor bedrijven".