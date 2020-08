Hogeschool UCLL is vanochtend gestart met de eerste fysieke inschrijvingen op de campus in Diepenbeek sinds de coronacrisis en de bijhorende beperkende maatregelen. Hoewel 80 procent van de studenten zich online registreren, vindt de rest het erg belangrijk ook eens de campus te zien en oog in oog vragen te kunnen stellen. De eerste fysieke inschrijving vanochtend was die van Natassa, haar droom is het om kleuterjuf te worden.