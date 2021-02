"Nu we weten hoe besmettelijk kinderen zijn, moeten we overwegen om alle scholen te sluiten." Dat zegt gouverneur Jos Lantmeeters in een studiogesprek in ons zondagavondnieuws. De gouverneur kan dat niet beslissen, hij kan alleen maar branden blussen en hier en daar een school sluiten. Wat Lantmeeters beangstigt, is dat de Britse variant van het coronavirus kinderen even besmettelijk maakt als volwassenen. De kinderen hebben daarom geen symptomen, maar zijn wel verspreiders.