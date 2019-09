Hogeschool UCLL verbreekt wereldrecord schootzitten

U mag dit weekend weer de barbecue van stal halen, en ook uw zwemkledij houdt u maar best klaar. Want we krijgen naar het einde van de week prachtig nazomerweer. Zaterdag halen we temperaturen van 25 graden, zondag gaat het kwik zelfs naar de 28 graden, en dat is toch vrij uitzonderlijk voor de tijd van het jaar.