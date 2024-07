Zet de teloorgang van de Open VLD zich na de desastreuze verkiezingsuitslag in juni, nu ook voort in de lokale politiek? Op minder dan drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen nemen drie van de vijf politici ontslag uit de Nieuwe Unie, de lokale variant van Open VLD in Bocholt. Eén van de twee overblijvers liet eerder al weten dat hij er aan het eind van de legislatuur een punt achter zet. Het is niet geweten of Sarah Vrolix als laatste het licht uitdoet, of dat er toch nog pogingen worden ondernomen om een nieuwe lijst samen te stellen. Bij de Nieuwe Unie was niemand bereikbaar voor commentaar.