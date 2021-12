Vanavond speelt Tectum Achel de terugwedstrijd in de 16de finale van de Challenge Cup tegen het Spaanse Teruel. Achel verloor vorige week in Spanje met 3-1. Kan Achel doorstoten naar de achtste finale? Voor de club is het hoe dan ook een historische avond, want het is de eerste Europese wedstrijd ooit in Sporthal De Koekoek. Jammer genoeg wordt de wedstrijd opnieuw achter gesloten deuren gespeeld, maar hier kan u de wedstrijd live volgen vanaf 20u25. Het commentaar is van Tom Kums & Franky Reijmen.