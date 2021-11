Hollerbach predikt realisme: "STVV is nog niet gered. Daarvoor hebben we 38 punten nodig."

Na een 1-1-gelijkspel tegen Dinamo Zagreb blijft Racing Genk in de running voor overwintering in de Europa League. Dinamo en Genk hielden elkaar in evenwicht, zowel op vlak van doelpunten als doelkansen. Bij Racing Genk hopen ze dat West Ham United z'n sportieve plicht vervult in de laatste groepswedstrijd. En als Genk dan thuis wint van Wenen, eindigt het tweede in z'n groep.