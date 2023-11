Home-invasion in Hamont: inbrekers binden 75-jarige man vast

Twee Roemeense mannen die woensdag betrokken waren bij een steekpartij in Sint-Truiden zijn zelf naar de politie gestapt. Ze mochten na verhoor weer beschikken. Het gaat mogelijk om wettelijke zelfverdediging. De steekpartij vond plaats aan het casino aan de Luikersteenweg in Brustem. Het slachtoffer was samen met enkele Roemeense vrienden op stap. In het casino ontstond er een discussie met twee mannen, wat al snel ontaarde in een steekpartij. Daarbij raakte een dertiger zwaargewond, hij verkeerde zelfs even in levensgevaar. De verdachten sloegen op de vlucht, maar gaven zichzelf aan. In afwachting van het verdere onderzoek mochten de twee beschikken, mogelijk passen de feiten binnen wettelijke zelfverdediging.