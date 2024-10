Hommeles in Houthalen-Helchteren: verkozene stapt uit politiek na doodsbedreigingen

door Geert Kusters

In Houthalen-Helchteren stapt voormalig schepen Eefje Van Wortswinkel uit de politiek nadat ze doodsbedreigingen heeft ontvangen. Van Wortswinkel stapte gisteren samen met 6 andere politici uit het kartel N-VA BUUR, en bood zich aan bij de partij Hoppah van burgemeester Yzermans, om samen een coalitie te vormen. N-VA BUUR is daarmee de helft van zijn verkozenen kwijt, en staat volledig buitenspel. De overstappers werden daarna op de sociale media belaagd. De haatberichten volgden mekaar in sneltempo op. Voor Van Wortswinkel, is dit alles een brug te ver. Zij stopt met politiek. Partijgenoot Maarten Houben, die in aanmerking kwam voor een schepenambt, volgt haar voorbeeld. Ook voor burgemeester Yzermans is er een grens overschreden, hij spreekt van nooit geziene agressie. De gemoederen in Houthalen-Helchteren zijn zo hoog opgelopen, dat niemand voor de camera wilde reageren.