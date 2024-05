Hond van Stephanie en Bert levengevaarlijk gewond na aanval loslopende hond in Oudsbergen

De deur voor een coalitie tussen N-VA en Vlaams Belang is dicht en blijft dicht. Dat is vanmiddag gebleken in ons mini-debat, De Stoute Stelling. Chris Janssens stak de hand uit naar N-VA. "Maar tegelijk stampt hij met dikke bottinnen onder tafel", klonk de reactie van N-VA kopstuk Steven Vandeput. Met een welgemikte oneliner wees hij het huwelijksaanzoek af. De twee gingen in de clinch over de koopkracht. Het is het thema waar de Limburgers het meest van wakker liggen. Hoe krijgen ze hun facturen betaald en houden ze op het einde van de maand nog iets over?