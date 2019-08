Justitie Hond ziek na zwempartij aan de Holsteen in Zonhoven

Aan de Holsteen in Zonhoven is een hond vergiftigd na een zwempartij in een vijver. De hond heeft waarschijnlijk iets gegeten waar hij later heel ziek van werd. In de zomermaanden worden vaak honden vergiftigd. Waakzaam zijn is de boodschap.