Het was dus op advies van het Natuurhulpcentrum om de reddingspoging van vandaag te staken, en voorlopig Luna met rust te laten. Het Natuurhulpcentrum betreurt dat dit is kunnen gebeuren, want het is voorstander om huisdieren zoveel mogelijk binnen te houden. Moest een kat dan toch in een boom terecht te komen, is het best om het dier geen onnodige stress te bezorgen, klinkt het.