Justitie Honden vergiftigd in Beringen. Buurt reageert geschokt.

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Paal bij Beringen zijn twee honden vergiftigd. Eén ervan is intussen overleden. De andere is weer de oude. Dit alles gebeurde in de Zwarte Beekstraat. De politie is een onderzoek gestart, maar voorlopig zonder resultaat. Het baasje van de hond die de vergiftiging overleefde, mijdt de buurt om er te wandelen met z'n huisdier, want volgens hem ligt er nog altijd vergif op de onheilsplek.