In de Truibroek in Ham op de grens met Tessenderlo is bij boorwerken een pijpleiding langs het Albertkanaal geraakt waarbij er stikstofgas vrijkomt. Op een diepte van 17 meter is een lek ontstaan. Er is geen gevaar voor de omgeving, maar er is wel een perimeter ingesteld om omstaanders op een afstand te houden. De brandweer bekijkt hoe ze het lek gaan dichten.