Hondenteams politie oefenen in leegstand pand van VDAB in Hasselt

- De urenlange zoekactie van politie en parket In de Zuid-Willemsvaart in Maaseik naar voorwerpen die mogelijk gelinkt kunnen worden aan de verdwijning van Elke Wevers levert niets op.- Een 84-jarige fietser overlijdt in Oudsbergen na een aanrijding met een bestelbus.- Opnieuw zijn er honderden dieren in beslag genomen bij een boer in Gelinden bij Sint-Truiden. De man is al verschillende keren veroordeeld voor dierenverwaarlozing.- In Hasselt trainen hondenteams van de politie in een leegstand gebouw van de VDAB.- En Genkenaar Gianluca Loperfido wordt volgende week tot priester gewijd. Hij vertelt ons waarom hij dit avontuur aangaat.