Honderden Limburgers zakken naar Keulen af om voor de Rode Duivels te supporteren

*In Zutendaal is vannacht een chalet uitgebrand. De bewoner werd vastgeketend aan de omheining voor zijn huis aangetroffen. De Federale Gerechtelijke Politie is een onderzoek gestart.*De Vlaamse regering heeft op vraag van Zuhal Demir Bosland definitief erkend als het tweede Nationaal Park van Limburg.*De verkiezingskoorts voor 13 oktober stijgt. In tal van gemeenten trekken partijen samen naar de kiezer. In Lummen is Ine Geerts van Team 3560 kandidaat burgemeester, in Hechtel-Eksel bundelen de cd&v en Groen de krachten tegen burgemeester Jan Dalemans.*Het weekend zonder alcohol valt samen met de tweede wedstrijd van de Rode Duivels op het EK. Politie LRH plant extra controles.*En een cadeautje als bedankje voor de juf of de meester bij het einde van het schooljaar is erg in trek.