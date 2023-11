Honderden mensen kregen uitkering na valse doktersbriefjes van oplichter uit Heusden-Zolder

- Bij een home invasion in Hamont binden inbrekers een 75-jarige man vast terwijl ze zijn huis doorzoeken. Het slachtoffer getuigt voor de camera van TV Limburg.- De jager die het lichaam van Jürgen Conings filmde en de beelden verkocht, moet zich voor de rechter verantwoorden voor belaging van de familie van Conings. Hij riskeert 10 maanden cel en een geldboete.- Een neurochirurg uit Genk en een oplichter uit Heusden-Zolder riskeren drie jaar cel voor fraude met invaliditeitsuitkeringen. Honderden mensen kregen geld van de ziekenkas nadat zij valse briefjes uitschreven.- Door de sluiting van Bose in Tongeren verliezen 150 mensen hun job.- En we steken een frietje in één van de populairste frituren in Limburg. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat 1 op 5 Vlamingen minstens één keer per week naar de frituur gaat.