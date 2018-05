Honderden scholieren in Lommel leren omgaan met sexting

- Na de wolf doet nu ook de lynx zijn intrede in Limburg. De eerste lynx is gefotografeerd in Voeren. - In Lommel leren honderden tieners hoe ze moeten omgaan met sexting. Naaktfoto's sturen en delen is ook in Limburg een almaar groter probleem bij jongeren. - Steeds meer camera's doen de criminaliteit in Hasselt en omgeving dalen met een kwart. Ook het aantal verkeersongevallen daalt fors. - Wie durft bij gemeenteraadsverkiezingen nog opkomen onder de naam SP.A of Open VLD? Nationale partijnamen lijken besmet voor lokale verkiezingen. - En de koning en de koningin brengen donderdag een bezoek aan Flanders Bike Valley en fietsenfabrikant Ridley in Beringen. Wij laten u vandaag zien wat het vorstenpaar later deze week te zien krijgt.