Hondjes gered uit woningbrand in Rotem

Krijgen we de somberste winter ooit? We lijken alvast goed op weg. Met amper 13 uren zonneschijn in december en de eerste helft van januari samen. Nog niet eens een vierde van het aantal zonuren die we normaal gezien krijgen in deze periode. Maar er is beterschap op komst, vooral dit weekend. En ook vanmorgen brak de zon toch even door.