Er is opluchting bij de schippers op het Albertkanaal, want de rechtbank in Antwerpen heeft in kortgeding beslist dat de sluizen weer open moeten. Vandaag nog hielden de schippers verschillende tegenacties als reactie op de staking bij de sluiswachters. Er was onenigheid over het nieuwe ambtenarenstatuut voor het sluispersoneel, maar als de vakbonden de rechter volgen zal in de loop van de avond het personeel weer beginnen met het versassen van de schepen.