Maar eerst een nieuw boek. Stijn Vranken stelt zijn debuutroman 'Een bepaalde dag in het leven van iedereen' voor. Vranken werkt bij Woestijnvis, maar nam begin dit jaar de tijd om het boek te schrijven. In het boek vertelt hij hoe acht uiteenlopende personages op 14 februari 1990 hun Valentijn beleven. Het is volgens Vranken een tango tussen realiteit en fictie. We katapulteren de auteur tientallen jaren terug in de tijd toen hij als tiener verliefd was op een meisje dat naar het internaat Mariaburcht in Stevoort ging. Daar speelt ook het slotmoment van het verhaal zich af.