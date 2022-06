Hoofdgebouw Voka Limburg krijgt grondige renovatie

Aan een woning in Beverlo - in Beringen - is een vijftal schoten afgevuurd. Daarbij is een man gewond geraakt in het been. De dader is opgepakt en meegenomen voor verhoor. Hij zat deze morgen nog in de politiecel van het commissariaat in Beringen, te wachten op wat er verder met hem zou gebeuren. De feiten spelen zich af in familiale sfeer. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie moest de schutter kalmeren. Hij kon dus ingerekend worden.