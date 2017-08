Hoofdpodium Pukkelpop voor eerst via water gebracht

In Viversel in Heusden-Zolder klagen de inwoners over een aanhoudende stankhinder. Boosdoener is het asfaltbedrijf APL. De geur is niet giftig, maar de mensen krijgen er hoofdpijn van. Het gemeentebestuur doet er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Ook de milieuinspectie is ingeschakeld, maar het bedrijf is niet in overtreding en werkt mee aan een oplossing. Tot nog toe wil het maar niet lukken.