De Limburgse scholen PXL en UCLL verschillen van mening over de noodzaak van een fusie om zo tot één grote en sterke hogeschool te komen die goed kan samenwerken met de Universiteit Hasselt. De discussie werd op scherp gezet door lijsttrekkers Jo Brouns voor CD&V en Kris Verduyckt van Vooruit in een debat gisteren op onze zender. Beide partijen zijn het er roerend over eens dat een fusie tussen de hogescholen een goede zaak zou zijn voor Limburg.