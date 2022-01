De 24-uren-staking in de gevangenis van Hasselt is goed opgevolgd. Ongeveer de helft van de cipiers heeft het werk neergelegd. De vakbonden klagen de overbevolking aan. Dat is ook een probleem in Hasselt, waar in cellen voor één persoon soms twee of drie gedetineerden liggen. Op sommige plaatsen slapen gevangenen in stapelbedden of op de grond. Mensonwaardig, vinden de vakbonden, die ook extra budgetten vragen om het structurele personeelstekort op te vangen. Vacatures raken niet ingevuld en noodgedwongen moeten onervaren, jonge mensen van amper 20 jaar, zonder opleiding en levenservaring, ingezet worden als cipier.