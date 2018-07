Met het zomerse weer zoeken mensen massaal verkoeling op. In het Terhills Cablepark in Dilsen-Stokkem kunnen bezoekers nog tot eind september genieten van een opblaasbaar waterpretpark: "Aquapark." Maximaal 140 mensen kunnen tegelijkertijd lopen, springen en klimmen over verschillende obstakels op het water en dat op een oppervlakte van 1.500 vierkante meter.