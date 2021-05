Horeca gematigd positief na openingsweekend

Vandaag vieren we Moederdag, de dag dat we al onze moeders eens extra in de bloemetjes zetten. Ook in de Limburgse rusthuizen werden verschillende moeders vandaag verrast met een bezoekje door de kinderen en kleinkinderen. Vanaf dit weekend is de bezoekregeling in de woonzorgcentra weer versoepeld. En daar werd vandaag gretig gebruik van gemaakt. Zo ook in rusthuis De Voorzienigheid in Bocholt.