Horecapersoneel klaagt over gedrag terrasklanten

In Bolderberg bij Heusden-Zolder heeft het gisteravond gebrand in een chalet in de Vrunstraat. Brandweer Zuid-West Limburg kwam snel ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de chalet compleet verloren ging. Er vielen geen gewonden. Politie Heusden-Zolder vermoedt dat de brand is aangestoken en is een onderzoek gestart. Bij een andere chalet - op enkele honderden meters van de brand - zijn sporen van inbraak vastgesteld. De omgeving is een doorn in het oog voor de buurtbewoners, omdat ook sluikstorters voor overlast zorgen aan de verloederde chalets.