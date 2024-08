Horroravond voor STVV na 1-4 nederlaag tegen Charleroi

Op de Olympische Spelen in Parijs zijn we intussen halfweg. Terwijl sommige competities afgelopen zijn, moeten anderen nog beginnen. Zoals in het baanwielrennen, waar twee Limburgers aan de start komen. Voor Robbe Ghys zijn het zijn tweede Spelen: hij rijdt de ploegenachtervolging, maar hoopt op een medaille in de ploegkoers. En voor Julie Nicolaes is het allemaal nieuw. De 20-jarige Maasmechelse komt in actie in de sprint en de keirin.