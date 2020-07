Houthalen-Helchteren verplicht mondmaskers op het hele grondgebied

- Waterpijp roken op café mag niet meer. De shishabars moeten hun activiteiten stoppen om verspreiding van corona in te dijken. - Want de tweede coronagolf zet zich door. Gemiddeld tellen we 221 besmettingen per dag. Dat is een stijging van 89 procent en dus bijna een verdubbeling tegenover vorige week.- De Veiligheidsraad heeft niks beslist en dat is een gemiste kans. Professor Geert Molenberghs ziet enkel een algemene en aangepaste lockdown het virus nog afremmen.- Vanaf morgen geldt een registratieplicht in de horeca. Wie op café of restaurant gaat moet naam en telefoonnumer achterlaten. Bij besmetting kunnen klanten zo makkelijker opgespoord worden. - En omdat eenzaamheid ook levens kost, pakt een Truiens rusthuis de bezoekregeling in deze tweede coronagolf anders aan. De familie reageert opgelucht.