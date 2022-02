Houthalen-Helchteren voert festivalbelasting in

Door de coronapandemie heeft het stadsbestuur beslist om Beeldig Lommel ook dit jaar te annuleren. Het internationale levende beeldenfestival zou normaal gezien op 18 en 19 juni plaatsvinden. Het is al de derde editie op rij die wordt afgelast. “Beeldig Lommel is een groot festival dat steeds met een torenhoge inzet van stadsmedewerkers en vrijwilligers wordt georganiseerd en een intensieve en lange voorbereiding vereist”, vertelt schepen van Cultuur en Evenementen Peter Vanderkrieken. “De laatste editie in 2019 kende een massale opkomst, het stadscentrum was te klein. De pandemie maakte de organisatie in 2020 en 2021 niet mogelijk en ook nu is er onvoldoende concreet perspectief om de voorbereiding op kruissnelheid te brengen.” “We staan als organisatie sowieso voor steeds grotere logistieke en financiële uitdagingen” zegt Cindy Daems, algemeen coördinator van Beeldig Lommel. “In 2019 vergde het een hele operatie om de bezoekers op een veilige manier te kunnen ontvangen, een vlotte mobiliteit te garanderen, het festival op te bouwen met een minimale hinder voor de Lommelse handelaars in het stadscentrum, artiesten te huisvesten en het internationale vervoer te regelen. Om zo kostenbewust mogelijk te organiseren, ligt de volledige organisatie in handen van de stedelijke diensten. De onzekerheid over de toe te passen maatregelen en de financiële en logistieke impact ervan, doet ons in overleg met het stadsbestuur beslissen om het zekere voor het onzekere te nemen.” Kleinere cultuurprojecten De Stad Lommel bereidt momenteel een aantal nieuwe, kleinere cultuurinitiatieven voor. “De stedelijke evenementendienst blijft volop inzetten op Lommel Leeft en creëert nog deze zomer een nieuw kinderfestival. We kijken allemaal uit naar post-coronatijden, zodat grote organisaties opnieuw meer mogelijkheden krijgen. De werking van CC De Adelberg kent al een enorme boost dankzij de vernieuwde infrastructuur en het cultuurcentrum gaat verder op dit elan met nieuwe projecten en indoorfestivals met een regionale uitstraling, zoals 'Catch in the Dark' in april”, aldus Peter Vanderkrieken. “In onze stad is er ontzettend veel goesting om te organiseren, creatieve ideeën borrelen steeds op bij de Lommelaars”, zegt burgemeester Bob Nijs. “Als lokaal bestuur zien we het nu vooral de taak om op korte termijn de Lommelse organisatoren maximaal te faciliteren en te ondersteunen., want het is dat creatieve netwerk dat onze stad zo dynamisch maakt.” In 2019 lokte het levende beeldenfestival nog zo’n 60.000 bezoekers naar Lommel: