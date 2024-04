Houthalen-Helchteren vraagt Vlaamse premies voor ondernemers tijdens werken aan Noord-Zuid

'Door het personeelstekort in de bouwsector, gaan bedrijven steeds vaker samenwerkingen aan', dat zegt Directeur van Bouwunie Limburg Davy Maesen in ons zondagsmagazine 'De bouw van morgen'. Daarnaast ontstaan samenwerkingen in de sector nu ook steeds vaker digitaal. Zo geeft 16 procent van de bouwbedrijven aan dat ze meer willen weten over het bouwwerkinginformatiemodel BIM.