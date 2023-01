De politie Limburg Regio hoofdstad heeft drie verdachten betrapt die een woninginbraak pleegden in Hasselt. Het gaat om drie mannen uit Georgië, zij bleken ook illegaal in het land te verblijven. De verdachten werden intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Zij blijven voorlopig aangehouden. Afgelopen donderdag kreeg de politie LRH rond 18.30 uur een melding van een verdacht voertuig dat geparkeerd stond aan de Boerenkrijgsingel in Hasselt. Getuigen zagen twee passagiers uitstappen en vervolgens naar de aangrenzende woonwijk stappen. De politie trof de bestuurder in het voertuig aan. Andere politieploegen patrouilleerden intussen in de omgeving. Zij kwamen uit op een woninginbraak in de Kanunnik Melinlaan, die net voordien plaatsvond. De politie besliste om een drone in te zetten als ondersteuning bij de zoektocht naar de overige verdachten. De tweede verdachte, die zich in het struikgewas had verstopt, werd op deze manier ontdekt. De derde verdachte werd door een politieploeg in de omgeving onderschept. De drie verdachten werden voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor in Hasselt. De mannen van 35, 39 en 40 jaar uit Georgië werden intussen ook voorgeleid bij de onderzoeksrechter, deze besliste om hen aan te houden.