Houthalense brandstichter die medegevangene doodsloeg vandaag urenlang ondervraagd

De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft een 72-jarige dief opgepakt aan een warenhuis op de Pijpenpoort in Bilzen. De man had enkele dagen eerder, tijdens een bezoek aan de supermarkt, een partefeuille aan de kassa meegenomen. Toen het winkelpersoneel hem herkende bij zijn volgend winkelbezoek, belden ze de politie. Agenten konden de man inrekenen. De 72-jarige Bilzenaar had afgelopen maandag een achtergelaten portefeuille van de kassa meegenomen. Op beelden van de bewakingscamera’s was duidelijk te zien hoe de oudere man de portefeuille verbergt in een stapeltje reclamefolders en vervolgens de winkel verlaat. In de portefeuille stak een grote som cash geld. Gisteren werd de verdachte in het gezelschap van zijn vrouw opnieuw opgemerkt in de winkel en herkend door het personeel. In opdracht van de parketmagistraat, die aanwezig was op het commissariaat van Bilzen, werd de verdachte gearresteerd en vervolgens uitgebreid verhoord. Ook werden er vingerafdrukken en foto’s genomen. De verdachte bleek trouwens nog geseind te staan met probatiemaatregelen, die hij nu geschonden heeft door het plegen van deze strafbare feiten. De diefstal werd afgehandeld via de M-procedure waarbij het Parket Limburg de verdachte onmiddellijk dagvaardde nadat het volledig proces-verbaal werd afgerond. Door deze procedure wil het Parket Limburg een lik-op-stuk beleid voeren voor bepaalde strafrechtelijke feiten. De 72-jarige dader mocht uiteindelijk beschikken en zal zich binnenkort moeten verantwoorden.