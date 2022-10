Houthalense seriemoordenaar toerekeningsvatbaar verklaard

Michel Dylst wil in de toekomst de belangen van de ex-mijnwerkers blijven verdedigen. Dat zegt zijn advocaat Luc Delbrouck, die het stilzwijgen doorbreekt. Dylst zit wegens verduistering van de gelden van de vzw KS Vriendenkring in de cel. "En dat valt hem zwaar", aldus zijn raadsman. Hij vroeg gisteren om de vrijlating onder strikte voorwaarden, maar de raadkamer is daar niet op in gegaan. Dat er twee miljoen euro in de zakken van Dylst zou zijn beland, is manifest onjuist, klinkt het. Wel geeft Delbrouck toe dat er onvoldoende transparantie was bij het gebruik van de gelden van de ex-mijnwerkers.