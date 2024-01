Houthi-rebellen hebben impact op Limburgse economie

Kadeco Vision uit Beringen neemt Vaneylen bedrijfskleding uit Lommel over. In deze nieuwe samenstelling streven beide bedrijven naar een toekomstgerichte groei met Michaël Vangeneugden en Karlijn Poel van Kadeco Vision aan het roer. Suzie Vaneylen en Steven Lehaen blijven actief binnen het bedrijf. Kadeco Vision is gespecialiseerd in het bedrukken en borduren van textiel. Vaneylen is een toonaangevende leverancier van bedrijfskleding in Noord-Limburg. Michaël Vangeneugden en Karlijn Poel zijn zeer verheugd met de overname in Lommel. "We waren altijd al onder de indruk van de unieke diensten die Vaneylen biedt, zoals het kledingmanagementsysteem," zegt Michaël. "Daarnaast heeft Vaneylen een uitgebreid klantenbestand opgebouwd in sectoren waar wij nog niet actief waren, en dat maakt het voor ons extra interessant.""We bewonderen ook het vermogen van Vaneylen om grotere projecten te realiseren”, vult Karlijn aan. “Hun sterke focus op digitalisering is iets waar we graag verder aan willen werken in onze nieuwe structuur." Nieuwe generatie Suzie Vaneylen en Steven Lehaen zien het potentieel van deze nieuwe generatie. "We herkennen onszelf in Michaël en Karlijn van zo'n twintig jaar geleden," zegt Steven. "Ze zijn gedreven en gepassioneerd om Vaneylen bedrijfskleding naar een hoger niveau te tillen.” “Bovendien zijn we zelf nog jong genoeg om een betekenisvolle rol te blijven spelen binnen het bedrijf en te zorgen voor een naadloze overdracht van kennis en operationele ondersteuning," voegt Suzie toe. Groei De acquisitie zal minimale gevolgen hebben voor de bestaande klanten. Beide bedrijfsnamen blijven behouden, en het bestaande personeel blijft aan boord. Klanten kunnen nog steeds terecht in de showroom in Lommel voor advies en bedrijfskleding. Door de overname ontstaat er veel ruimte voor groei en uitbreiding, en is de zoektocht naar nieuwe medewerkers in volle gang.