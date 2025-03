Hubo Limburg United on Wheels wil rolstoelbasketbal in Limburg op de kaart zetten

door anystreamtvl anystreamtvl

En dan hebben we ook rolstoelbasketbal. Hubo Limburg United on Wheels heeft vandaag twee wedstrijden gespeeld in de BENE-competitie. U heeft misschien nog niet veel over rolstoelbasket gehoord, maar daar moet verandering in komen. Het is een opkomende sport, dat de jongste jaren vooruitgang geboekt heeft. Toch is er nog ruimte voor verbetering in deze onderbelichte discipline. Bovendien speelt Limburg United on Wheels een sterk seizoen.