Tijdens de Week van de Belgische Muziek werden er 7 bands bekend gemaakt van de 39e editie van Rock Herk op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli. Vandaag wordt die eerste reeks namen sterk uitgebreid en daarmee krijgt de eerste helft van de affiche haar vorm. Meer namen volgen in de loop van de komende weken. Op het hoofdpodium krijgen Stikstof, The Haunted Youth en The Hickey Underworld het gezelschap van Warhaus, het Britse Mura Masa, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Dikke, Jack Vamp & The Castle of Creep en Mayorga.Het tweede podium, Club, biedt plaats aan het hardere werk. Hier krijgen Front 242 en Meltheads het gezelschap van Sons, Warmdüscher (UK), Tramhaus (NL), Deadletter (UK), Hemelbestormer, Oi Boys (FR), Huracan en Crouch.Op Rock Herk is er slechts één podium waar permanent gedanst kan worden, maar dat krijgt in 2023 wel een mooie upgrade. Voor Dansbaar zijn er enkel nieuwe acts in de vorm van Tiga (CA), Anthony Rother (D), Mella Dee (UK) en Biesmans.Het meest bijzondere podium, Street, wordt aangevuld met Niels Orens en Wrong Man na het eerder bevestigen van Barno Koevoet & The Duijmschpijkers en No Prisoners. Rock Herk vindt plaats op 14 en 15 juli 2023 aan de sportterreinen Harlaz-Olmenhof te Herk-de-Stad.