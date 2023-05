door Luc Moons

In Hoeselt is een huis gebouwd op een uur tijd. Terwijl het normaal toch enkele weken in beslag neemt. De verschillende delen van de woning zijn eerst klaargestoomd bij de bouwfirma. Dat werk duurde ongeveer zes weken. Daarna is het huis ter plaatse in Hoeselt als een blokkendoos in elkaar gezet. De firma uit Genk bouwt dit jaar op deze manier 40 huizen. Volgend jaar moeten het er al zo'n 200 zijn.