Europees Belang - het is een duidelijke knipoog naar het Vlaams Belang - dat is de titel van het boek dat Guy Verhofstadt en Hilde Vautmans samen voorgesteld hebben in Brussel. Open VLD wil de EU grondig hervormen en pleit voor een eigen Europees leger en één Europese minister van Buitenlandse Zaken. "Want", klinkt het, "we danken aan Europa onze vrijheden, die vandaag zo aangevallen worden". Ook Limburg heeft aan Europa veel te danken, aldus Hilde Vautmans. "Zonder Europese fondsen was er vandaag geen fietsroutenetwerk, geen Corda Campus of be-MINE", zegt ze. De Limburger weet in één keer wat er op 9 juni in het kieshokje op het spel staat.